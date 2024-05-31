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Белоусов раскрыл сумму, которую Украина получила от Запада с начала спецоперации

Белоусов: Киев получил более $278 млрд с 2022 года на затягивание конфликта

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

С начала спецоперации на Украине страны Запада передали Киеву различной помощи на сумму свыше $278 млрд, эскалируя и затягивая тем самым вооруженный конфликт. Об этом заявил глава министерства обороны России Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.

«С февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более $278 млрд», — сказал он.

По словам министра оборонного ведомства, страны Запада «экстренно накачивают Украину оружием, передают разведданные, готовят украинских военнослужащих и вербуют наемников».

Также Андрей Белоусов сообщил, что российские военные на важных участках в Харьковской области вынудили Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступить на восемь-девять километров.

31 мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, только за май взяв под контроль около 300 квадратных километров территории на севере региона.

Ранее в ДНР заявили о планах по взятию под контроль четырех городов.

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