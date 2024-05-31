Медведев не исключил применение Россией ядерного оружия

Западные страны могут просчитаться в своих расчетах, что Российская Федерация никогда не применит ядерное оружие. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, Запад несколько лет назад говорил о том, что РФ не пойдет на открытый конфликт с Украиной, чтобы не испортить отношения с западными государствами. Он подчеркнул, что они просчитались.

«С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Как справедливо заметил Владимир Путин, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал», — заявил Медведев, отметив, что это не запугивание и не блеф.

30 мая немецкий генерал в отставке Клаус Виттман заявил, что предупреждения президента РФ Владимира Путина о том, что маленькие и густонаселенные страны НАТО должны быть осторожнее, является «блефом». Военный отметил, что российские ядерные угрозы являются «пустыми», поскольку в таком случае Россия лишится поддержки Китая.

В этот же день газета The Washington Post писала, что Соединенные Штаты обеспокоены попытками Украины атаковать российские системы раннего предупреждения о ядерном нападении.

Ранее Россию призвали продемонстрировать миру свой ядерный гриб.