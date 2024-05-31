Командиру разбившегося под Иваново Ил-76 присвоили звание Героя России

Командира Ил-76 Сергея Свешникова, который отвел горящий Ил-76 от населенного пункта в Ивановской области в марте 2024 года, наградили званием Героя России посмертно. Об этом сообщил газете «Красная звезда» командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

По его словам, военному присвоили звание за мужество и героизм, которые он проявил при исполнении долга.

12 марта в Ивановской области упал самолет Ил-76, который совершал тренировочный полет. Позже в Telegram-канале Baza появилась информация, согласно которой воздушное судно рухнуло на территории кладбища в районе села Богородское.

Министерство обороны РФ сообщило, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Оборудование загорелось в момент взлета, после чего экипаж Ил-76 попытался экстренно приземлиться. Однако самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал на землю.

В результате на месте крушения также начался пожар. Сотрудники МЧС РФ потушили огонь и завершили поисково-спасательные работы.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, зачем Киев сбил Ил-76 в Белгородской области в январе.