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Над российскими регионами сбили три беспилотника

МО РФ: силы ПВО сбили дроны ВСУ в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях

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РИА Новости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили три беспилотника над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательные аппараты самолетного типа уничтожили над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

До этого в Минобороны сообщили, что в течение ночи дежурные средства ПВО пресекли ряд попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаки с применением противокорабельных ракет «Нептун» и беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

31 мая Telegram-канал «Mash на Донбассе» опубликовал видео, на котором российский военнослужащий с позывным «Манул» в одиночку уничтожил четыре американских боевых машины пехоты (БМП) Bradley.

Ранее российские военные пленили спецназовцев ГУР Украины.

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