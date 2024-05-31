Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новороссийске отразили атаку Украины с применением беспилотников

Мэр Кравченко: в Новороссийске отразили атаку ВСУ БПЛА, повреждений нет

close
100%
Depositphotos

В Новороссийске успешно отражена атака Украины с применением беспилотных летательных аппаратов. Предварительно, повреждений нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«По предварительным данным, повреждений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы», — написал он.

Мэр Новороссийска поблагодарил российских военнослужащих, которые, по его словам, «мгновенно реагировали на поставленные задачи».

«Благодаря их слаженной работе обошлось без пострадавших», — отметил Кравченко.

Также глава города выразил благодарность СМИ «за оперативное информирование населения» и жителей Новороссийска «за проявленное спокойствие и отсутствие паники».

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами нефтебазу в Темрюкском районе региона, в результате чего произошел сильный пожар и пострадали несколько сотрудников.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами