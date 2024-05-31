В Новороссийске отразили атаку Украины с применением беспилотников

В Новороссийске успешно отражена атака Украины с применением беспилотных летательных аппаратов. Предварительно, повреждений нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«По предварительным данным, повреждений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы», — написал он.

Мэр Новороссийска поблагодарил российских военнослужащих, которые, по его словам, «мгновенно реагировали на поставленные задачи».

«Благодаря их слаженной работе обошлось без пострадавших», — отметил Кравченко.

Также глава города выразил благодарность СМИ «за оперативное информирование населения» и жителей Новороссийска «за проявленное спокойствие и отсутствие паники».

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами нефтебазу в Темрюкском районе региона, в результате чего произошел сильный пожар и пострадали несколько сотрудников.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.