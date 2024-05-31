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Марочко: ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении

Эксперт Марочко: на Купянском направлении бойцы ВСУ самовольно оставили позиции

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Сергей Аверин/РИА Новости

На Купянском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили позиции. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, после нанесения огневого поражения ВС РФ по ротному опорному пункту ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка украинские бойцы (в количестве до отделения) оставили занимаемый рубеж и бежали в северо-западном направлении.

Марочко уточнил, что сослуживцы, находящиеся на второстепенных позициях, попытались остановить беглецов стрелковым оружием, однако группе удалось скрыться за счет рельефа местности.

30 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что не менее 30 солдат ВСУ ежедневно сдаются в плен на Харьковском направлении.

25 мая арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что бойцы ВСУ бегут на Донецком направлении фронта на фоне наступления ВС РФ.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные покинули позиции у села Парасковиевка под Угледаром.

Ранее Зеленского обвинили в принятии «антинародных» решений.

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