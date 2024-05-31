Разработчик рассказал о поставках FPV-дронов «Упырь» в войска

FPV-дроны «Упырь» начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя предприятия-производителя.

В компании рассказали, что получили поддержку от полпреда в УрФО Владимира Якушева.

«Благодаря поддержке полпредства дроны пошли в войска Центрального военного округа, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции», — сказал собеседник агентства.

Дрон разработали в Свердловской области и представили общественности в мае 2023 года. По информации ТАСС, «Упырь» был впервые применен российскими войсками в зоне военной операции на Украине в мае прошлого года.

17 мая ТАСС сообщал, что группировка «Север» российских войск активно использует дроны «Упырь» в Харьковской области.

По словам представителей компании, беспилотник «Упырь» применяется для поражения опорных пунктов, личного состава, а также минометных и пулеметных расчетов ВСУ.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».