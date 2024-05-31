Во Владивостоке заметили генерала НАТО

Во Владивосток прибыл атташе по вопросам обороны посольства Франции — генерал Жером Маллар. Об этом сообщает местный телеканал ОТВ.

По информации СМИ, генерал Маллар прибыл во Владивосток вместе с дипломатами из Германии, Швейцарии и Франции, и они посетили генконсульство Японии.

Дипломаты не ответили на вопросы журналистов о целях своего визита.

Предварительно генерала Маллара видели в Хабаровске, сообщали очевидцы.

Согласно данным портала департамента государственного протокола МИД России, бригадный генерал Жером Маллар является атташе по вопросам обороны посольства Французской Республики. Из открытых источников известно, что ранее он занимал аналогичную должность при посольстве Франции на Украине.

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