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Во Владивостоке заметили генерала НАТО

Во Владивосток приехал военный атташе посольства Франции генерал Маллар

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Во Владивосток прибыл атташе по вопросам обороны посольства Франции — генерал Жером Маллар. Об этом сообщает местный телеканал ОТВ.

По информации СМИ, генерал Маллар прибыл во Владивосток вместе с дипломатами из Германии, Швейцарии и Франции, и они посетили генконсульство Японии.

Дипломаты не ответили на вопросы журналистов о целях своего визита.

Предварительно генерала Маллара видели в Хабаровске, сообщали очевидцы.

Согласно данным портала департамента государственного протокола МИД России, бригадный генерал Жером Маллар является атташе по вопросам обороны посольства Французской Республики. Из открытых источников известно, что ранее он занимал аналогичную должность при посольстве Франции на Украине.

До этого в ФСБ заявили, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ Российской Федерации. Уточнялось, что это включает в себя строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения для объединенных вооруженных сил стран НАТО.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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