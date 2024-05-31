Российский военнослужащий с позывным «Манул» в одиночку уничтожил четыре американских боевых машины пехоты (БМП) Bradley. Telegram-канал «Mash на Донбассе» опубликовал видео.

В публикации отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «стали беднее почти на $12 млн».

В ролике показана работа военнослужащего из «Отряда Викинга», который с помощью противотанковой управляемой ракеты поразил технику противника на Запорожском направлении.

До этого российские операторы FPV-дрона подбили американскую бронированную машину пехоты (БМП) Bradley в окрестностях села Соловьево в ДНР.

19 мая в Минобороны сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области. 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

18 мая бойцы российской группировки войск «Восток» захватили поврежденную эвакуационную машину FV104 Samaritan производства Великобритании в ходе проведения СВО.

Ранее стал известен состав нового пакета помощи Украине.