В столице Украины произошли взрывы

Несколько взрывов произошло в Киеве после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает «Общественное».

Других подробностей произошедшего не приводится. Местные власти не комментировали ситуацию.

В Киеве и еще 16 областях Украины объявлено предупреждение об угрозе с воздуха.

До этого начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что в Харькове раздаются взрывы.

30 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подчеркнул, что основная цель украинских войск на Харьковском направлении — снизить ущерб от российских авиационных бомб, для чего необходимо уничтожать российские самолеты.

29 мая Синегубов сказал, что Вооруженные силы России готовят наступление на Золочевском направлении. По его словам, подготовка российской армии на еще одном участке фронта в Харьковской области вызывает обеспокоенность. Как заявил чиновник, в этой связи местные власти готовят эвакуацию населения.

Ранее стало известно о массовой сдаче в плен солдат ВСУ на Харьковском направлении.