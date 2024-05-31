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Российские Су-34 поразили «опорник» ВСУ в зоне ответственности «Центра»

МО: Су-34 поразили опорник ВСУ в зоне ответственности «Центра»

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совершили удар по важному объекту и военному персоналу противника в районе, за который отвечает группировка войск «Центр». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Российской Федерации (МО РФ).

Экипажи многоцелевых сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России провели атаку на важный объект и военный персонал противника в районе ответственности группировки войск «Центр», рассказали военные. По их информации, для нанесения удара использовались неуправляемые авиационные бомбы ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что обеспечивает точные удары с безопасного расстояния от линии фронта.

Получив подтверждение о поражении целей от разведывательных данных, экипажи успешно вернулись на базу.

«Получив задание, мы провели необходимые подготовки, осмотрели самолет, проверили все системы, убедились в готовности вооружения, совершили вылет, выполнили бомбардировку. Мы успешно выполнили поставленную задачу!» — отметил инженер самолета Су-34 по имени Евгений.

Многоцелевые сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 являются частью авиации Воздушно-космических cил России и ежедневно выполняют миссии по уничтожению военных объектов противника, включая скопления военного персонала и важные объекты, находящиеся в зоне ответственности.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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