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Эксперт утверждает, что НАТО сегодня фактически участвует в конфликте на Украине

Леонков: НАТО сегодня фактически участвует в конфликте на Украине

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Global Look Press

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что государства Североатлантического альянса на сегодняшний день фактически участвуют в российско-украинском конфликте, предоставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные космической и воздушной разведки. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что космические аппараты НАТО передают данные, по которым вычисляют объекты на поражение. Затем воздушная разведка, в том числе американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Poseidon и дроны Global Hawk определяют цели.

Эксперт утверждает, что разведывательная информация обрабатывается не на территории Украины, а в Германии, неподалеку от базы Рамштайн.

До этого начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью The Telegraph заявил, что Украина активно использует разведданные партнеров, например, информацию о пусках ракет с рубежей.

Ранее в Совбезе Белоруссии заявили, что Запад пытается представить Минск и Москву «осью зла».

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