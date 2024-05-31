Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что государства Североатлантического альянса на сегодняшний день фактически участвуют в российско-украинском конфликте, предоставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные космической и воздушной разведки. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что космические аппараты НАТО передают данные, по которым вычисляют объекты на поражение. Затем воздушная разведка, в том числе американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Poseidon и дроны Global Hawk определяют цели.

Эксперт утверждает, что разведывательная информация обрабатывается не на территории Украины, а в Германии, неподалеку от базы Рамштайн.

До этого начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью The Telegraph заявил, что Украина активно использует разведданные партнеров, например, информацию о пусках ракет с рубежей.

Ранее в Совбезе Белоруссии заявили, что Запад пытается представить Минск и Москву «осью зла».