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В России рассчитывают на снижение числа атак морских дронов ВСУ

В ЦКБР ждут снижения числа атак морских дронов ВСУ при использовании FPV-дронов

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Минобороны РФ

Грамотное использование FPV-дронов может значительно сократить количество нападений безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины на российские объекты. Об этом заявил глава «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин ТАСС.

До этого было опубликовано видео, на котором российский FPV-дрон атаковал украинский беcпилотный катер. Кузякин отметил, что ЦКБР занимается проблемой противодействия безэкипажным катерам с 2023 года и выразил удовлетворение тем, что эта тема стала широко обсуждаться, а первые результаты уже появились.

Глава центра выразил надежду, что это позволит существенно снизить количество атак морских дронов на российские объекты и корабли, и призвал к дальнейшему развитию этого направления.

По его словам, специалисты ЦКБР добровольно сотрудничают с ВМФ РФ по данной проблематике.

ЦКБР является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского. Организация специализируется на разработке и производстве FPV-дронов, а также проводит анализ функциональных возможностей и конструктивных особенностей трофейной техники ВСУ, систематизируя информацию о дронах, производителях и системах поставок противника. Центр функционирует на самофинансировании.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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