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США отказались возвращать ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион

США не собираются возвращать ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион

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Unsplash

Заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента США Ведант Пател прокомментировал заявления Российской Федерации о возможном размещении Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в текущий момент у Вашингтона нет планов обеспечивать передовое развертывание ядерных вооружений на Корейском полуострове.

До этого стало известно, что более половины поляков выступают за размещение в стране ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

22 апреля польский президент Анджей Дуда сообщил, что республика готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Как он сказал, этот вопрос является одной из тем переговоров между Вашингтоном и Варшавой.

Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь прокомментировал заявление Дуды о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США. По словам дипломата, у НАТО есть определенные планы создать плацдарм против Белоруссии и России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не имеет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению соответствующих вооружений на территории Польши.

Ранее в России оценили последствия размещения ядерного оружия в Польше.

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