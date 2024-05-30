В ЛНР заявили, что город Первомайск находится под обстрелом

Город Первомайск в Луганской народной республике попал под обстрел Вооруженных сил Украины, зафиксировано два прилета. Об этом сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

«Город под обстрелом. Два прилета в один из районов частного сектора», — написал Колягин и добавил, что остальная информация уточняется.

Днем 30 мая украинский дрон атаковал территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в результате взрыва пострадал один человек в селе Белянка.

Он также сообщал, что еще два человека пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ в селе Зозули Борисовского района Белгородской области.

Помимо этого, ВСУ атаковали заправочную станцию в Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.