Турецким военным запретили пользоваться популярной соцсетью

Турецким военнослужащим запретили пользоваться социальной сетью TikTok. Об этом сообщает газета Sabah.

Запрет на TikTok содержится в законопроекте о внесении поправок в несколько законов о членах турецких вооруженных сил, который был одобрен комиссией по национальной обороне парламента Турции.

29 мая французский наемник заявил, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok.

10 мая глава комиссии по цифровым СМИ парламента Турции Хусейн Яйман пригрозил TikTok блокировкой.

Возможность блокировки соцсети связана с тем, что она якобы «закладывает динамит в фундамент турецкой семьи». Выступая в парламенте Турции, Яйман заявил об опасности «троллей», которые негативно влияют на политическую жизнь Турции. Представители социальной сети перед этим отвечали депутатам парламента Турции, однако их эти ответы не убедили.

Ранее в Госдуме оценили, заблокируют ли TikTok в России.