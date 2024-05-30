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Турецким военным запретили пользоваться популярной соцсетью

Sabah: турецким военнослужащим запретили пользоваться соцсетью TikTok

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Murad Sezer/Reuters

Турецким военнослужащим запретили пользоваться социальной сетью TikTok. Об этом сообщает газета Sabah.

Запрет на TikTok содержится в законопроекте о внесении поправок в несколько законов о членах турецких вооруженных сил, который был одобрен комиссией по национальной обороне парламента Турции.

29 мая французский наемник заявил, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok.

10 мая глава комиссии по цифровым СМИ парламента Турции Хусейн Яйман пригрозил TikTok блокировкой.

Возможность блокировки соцсети связана с тем, что она якобы «закладывает динамит в фундамент турецкой семьи». Выступая в парламенте Турции, Яйман заявил об опасности «троллей», которые негативно влияют на политическую жизнь Турции. Представители социальной сети перед этим отвечали депутатам парламента Турции, однако их эти ответы не убедили.

Ранее в Госдуме оценили, заблокируют ли TikTok в России.

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