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Стало извевстно, на сколько сократилась численность британской армии за год

Times: численность британской армии сократилась на 2,3 тысячи человек

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Peter Morrison/AP

Численность армии Великобритании за год сократилась на 2,3 тысячи человек. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на минобороны королевства.

По данным оборонного ведомства, в 2021 году Лондон планировал сократить численность армии 82 тысяч до 72,5 тысячи человек к 2025 году. Всего же с 2010 года численность сухопутных войск Великобритании снизилась на 27,5 тысячи человек.

По словам теневого министра обороны от оппозиционной Лейбористской партии Джона Хили, сегодня размер вооруженных сил Великобритании является наименьшим с XIX века.

До этого газета Times со ссылкой на европейских генералов и дипломатов писала, что все армии Европы сталкиваются с нехваткой людей на фоне «угрозы со стороны России».

В частности, военные и дипломаты обеспокоены, что армия Британии не будет достаточно большой, чтобы противостоять России.

Также 28 мая польский генерал Томаш Древняк говорил, что Польша не имеет возможности сбивать российские ракеты и не хочет воевать с ядерной державой, как предлагает президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее газета Washington Post писала, что Лондон пока не дал официального разрешения властям Киева использовать британское оружие для атак по территории России.

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