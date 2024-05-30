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Руководство НАТО хочет удвоить поддержку Украины

Handelsblatt: Столтенберг планирует удвоить до $40 млрд в год поддержку Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Руководство НАТО рассматривает вариант выделения в течение 5 лет на поддержку Украины не $100 млрд, как планировалось ранее, а в 2 раза больше. Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в ФРГ и ряде других стран альянса.

По данным журналистов, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пришел к выводу, что поддержка со стороны стран-членов альянса «должна составить $40 миллиардов в год».

В публикации отмечается, что данное предложение будет обсуждаться на встрече глав МИД альянса в Праге, а решение по нему будет принято к июльскому саммиту в Вашингтоне.

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. После этого на Западе начались дискуссии на тему оправданности такого шага, а Кремль предупредил страны НАТО о последствиях.

Ранее еще одна европейская страна поддержала право Украины бить по территории России западным оружием.

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