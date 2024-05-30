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Названо число снарядов, которое получит Украина в рамках чешской инициативы

Премьер Чехии: Украина будет получать десятки тысяч боеприпасов ежемесячно

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Inna Varenytsia/Reuters

Десятки тысяч боеприпасов будут поставляться на Украину ежемесячно в рамках чешской инициативы. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает ТАСС.

«Каждый месяц в рамках этой инициативы на Украину будут поступать десятки тысяч снарядов», — отметил глава чешского правительства.

По его словам, первые поставки снарядов на Украину в рамках данной инициативы планируется начать уже в ближайшие дни.

Ожидается, что до конца этого года ВСУ получат сотни тысяч снарядов.

До этого премьер Чехии Фиала пояснил, что его страна оказывает военную помощь Украине, потому что боится повторения Пражской весны.

В апреле генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Чехия проинформировала страны — члены НАТО о закупке полумиллиона артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

Ранее в Чехии предрекли усиление действий российских войск на Украине.

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