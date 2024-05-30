Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен

22-летняя девушка, похищенная и убитая разведчиками российской армии, оказалась бывшей украинской военнослужащей. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным издания, девушка сдалась в плен в мае 2022 года.

«Отрадно, что по пути сознательного выбора идут не только украинские военнослужащие мужчины, но и женщины.<...> некоторые из них вовремя складывают оружие и поднимают (руки. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении Telegram-канала, публикующего интервью, фотографии, документы и личные вещи украинских военнопленных.

До этого южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону провел предварительные слушания по уголовному делу старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и убийстве жительницы Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.