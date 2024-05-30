Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен

«Лента.ру»: убитая разведчиками служила в ВСУ и сдалась плен два года назад

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

22-летняя девушка, похищенная и убитая разведчиками российской армии, оказалась бывшей украинской военнослужащей. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным издания, девушка сдалась в плен в мае 2022 года.

«Отрадно, что по пути сознательного выбора идут не только украинские военнослужащие мужчины, но и женщины.<...> некоторые из них вовремя складывают оружие и поднимают (руки. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении Telegram-канала, публикующего интервью, фотографии, документы и личные вещи украинских военнопленных.

До этого южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону провел предварительные слушания по уголовному делу старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и убийстве жительницы Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами