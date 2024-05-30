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В Белоруссии заявили, что готовы перевести Гомельскую область на военное положение

МЧС Белоруссии: Гомельская область готова к переводу на военное положение

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Заместитель главы белорусского МЧС Александр Худолеев в ходе проверки региональных формирований гражданской обороны заявил, что граничащая с Украиной Гомельская область готова к переводу на военное положение. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

«Есть ряд корректив, которые требуют оперативного вмешательства, поэтому мы выработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы», — пояснил Худолеев.

По его словам, аналогичные тренировки с участием органов власти, медицинских учреждений, предприятий, обеспечивающих связь, поставки продовольствия, топлива, медикаментов, прошли ранее в других двух белорусских регионах.

До этого Sputnik Беларусь сообщал, что Польша запретит приближаться к границе с Беларусью на 90 дней.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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