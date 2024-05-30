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Стало известно число вступивших в ВСУ осужденных

Офис генпрокурора Украины заявил, что в ВСУ вступили 775 осужденных

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Valentyn Ogirenko/Reuters

775 осужденных вступили в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский Офис генпрокурора в Telegram-канале.

«775 осужденных поступили на службу в ВСУ — органы прокуратуры способствуют реализации прав осужденных относительно их условно-досрочного освобождения для участия в обороне Украины», — отмечается в публикации.

Уточняется, что суд получил 2402 ходатайства об условно-досрочном освобождении в связи с прохождением военной службы. Было удовлетворено 1843 ходатайства.

Отмечается, что наибольшее желание вступить в ВСУ проявили осужденные из учреждений в Днепропетровской, Николаевской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской областях.

До этого министр юстиции страны Денис Малюська заявил, что осужденные женщины могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), хотя таковых немного.

Ранее на Украине освободили 350 заключенных для отправки в ВСУ.

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