Мотострелки группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе воздушной разведки оператор БпЛА обнаружил вражеский блиндаж с личным составом противника. В результате взаимодействия с минометной батареей была уничтожена группа ВСУ», — говорится в сообщении.

До этого российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили танки, гаубицы М777 производства США и британскую буксируемую гаубицу FН-70.

Накануне стало известно, что российские военные отразили контратаки ВСУ в Харьковской области. Поражение военнослужащим и технике ВСУ было нанесено на территориях населенных пунктов Революционное, Нескучное, Веселое и Липцы. Атаки были отражены в районах Волчанска и Глубокого.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Сергей Зыбинский, украинские войска лишились до 190 военнослужащих, а также боевой бронированной машины, боевой машины ракетной системы залпового огня «Град».

Ранее расчеты АГС-17 уничтожили диверсионную группу ВСУ в Херсонской области.