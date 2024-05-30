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В Черном море военные России уничтожили четыре морских беспилотника ВСУ

Минобороны: ЧФ России уничтожил в море четыре безэкипажных катера ВСУ

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Пресс-служба Южного военного округа

В северо-западной части Черного моря военные российского Черноморского флота уничтожили четыре морских беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), речь идет об безэкипажных катерах. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре украинских безэкипажных катера», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в сводке от 30 мая не приводится подробностей того, куда направлялись морские дроны. Однако в прошлых сообщениях Минобороны указывалось, что безэкипажные катера следовали в направлении Крымского полуострова.

В ночь на 30 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Крым, используя не только беспилотники, но и ракеты. По данным Минобороны, были сбиты в том числе восемь оперативно-тактических ракет ATACMS.

Движение машин по Крымскому мосту перекрывали на 40 минут, а работу паромной переправы временно приостанавливали.

Telegram-канал Shot опубликовал информацию о том, что перед нападением Киева на полуостров над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

При этом власти Украины неоднократно заявляли о планах совершения новых атак на Крым и Севастополь.

Ранее выяснилось, как и зачем ВСУ пытались атаковать Геленджик беспилотниками.

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