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В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Врио губернатора Смирнов объявил об опасности атаки БПЛА в Курской области

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В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Днем 30 мая украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Белгородской областью.

Минобороны РФ сообщало, что дежурными силами противовоздушной обороны была пресечена попытка Киева совершить атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории России.

До этого обломки украинского дрона упали на трансформаторную подстанцию в Краснодарском крае, в результате объект получил повреждения, но незначительные.

Ранее ирландский журналист рассказал, что Запад уже винит Зеленского в провале.

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