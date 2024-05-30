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В ГД прокомментировали атаку ВСУ на Керчь

Шеремет: атакой на Керчь ВСУ пытаются запугать жителей Крыма

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, депутат от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что украинские войска пытаются запугать местных жителей, атакуя Керчь. Об этом сообщает ТАСС.

«Это является очередным доказательством террористической сущности киевского режима и его подлых западных методов по устрашению мирного населения», — отметил Шеремет.

Он добавил, что подобными действиями Украина вынуждает Россию расширять зону безопасности вдоль своих границ — так было с Харьковом и так будет с Одессой.

Вечером 29 мая Минобороны России сообщало, что морская авиация Черноморского флота РФ ликвидировала украинский безэкипажный катер, который держал курс на Крым.

Плавсредство обнаружили в северо-западной части акватории Черного моря.

24 мая сообщалось, что российская морская авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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