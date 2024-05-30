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Военный эксперт сообщил о росте числа боестолкновений на Купянском направлении

Марочко: на Купянском направлении число боестолкновений увеличилось вдвое

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Купянском направлении конфликта на Украине выросло количество боестолкновений — примерно в два раза, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Противник увеличил активность собственных войск от Синьковки до населенного пункта Невское. За несколько суток атаки на наши боевые порядки увеличились вдвое», — отметил он.

Марочко добавил, что в районе Петропавловки Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили свою хорошо укрепленную позицию. Это произошло из-за ответных атак российских войск, уточнил он.

В сводке от 28 мая Минобороны сообщало, что российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР.

По данным российского ведомства, потери ВСУ составили 160 военных, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155 мм САУ «Богдана», гаубица М777 и другая военная техника.

Ранее Главком ВСУ признал сложной ситуацию на Купянском направлении.

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Операция на Украине
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