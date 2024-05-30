Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ракетного удара

Задержанный в Крыму украинский агент заявил, что куратор дал задание взрывчаткой остановить поезд для дальнейшего нанесения ракетного удара. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

«Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд — и после будет нанесен ракетный удар», - рассказал диверсант.

Ту же информацию о планах по подрыву железнодорожного полотна вкупе с нанесением ракетного удара рассказали еще двое задержанных. Один из них уточнил, что такие теракты должны были состояться в разных районах Крыма.

До этого стало известно, что ФСБ задержала четырех агентов украинской разведки, готовивших теракты на железной дороге в Крыму. По данным ведомства, украинские власти силами ГУР Минобороны Украины завербовали пять человек, проживающих в Крыму. Агенты должны были совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма.

23 мая глава республики Сергей Аксенов заявлял, что в Кировском районе Крыма диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве, которое пытался заложить на железнодорожных путях для совершения теракта.

В 2023 году Федеральная служба безопасности РФ предотвратила в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, в том числе подрыв шести железнодорожных участков и трех электроподстанций. За подготовку диверсионно-террористических актов было осуждено десять человек, 18 задержаны, возбуждено более 30 уголовных дел.

Ранее стало известно о четырех покушениях на главу Крыма.