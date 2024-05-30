На Украине умершему журналисту прислали новые повестки

В Киеве украинскому спортивному журналисту Артему Франкову, который скончался в октябре 2023 года, пришли две повестки с требованием явиться на медосмотр. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на его семью.

По информации издания, на повестках стоит печать Оболонского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) украинской столицы. В предыдущий раз повестку журналисту прислали в апреле текущего года.

24 мая издание «Страна.ua» писало, что в скором времени военнообязанных граждан Украины начнут искать через реестр налогоплательщиков. Заместитель начальника мобилизационного отдела территориального центра комплектования Смоленского района Киева Павел Литвин рассказал журналистам, что благодаря этому представители ТЦК смогут получать данные о работодателях нужных им людей и через них организовывать прибытие граждан в военные комиссариаты.

20 мая сообщалось, что граждане Украины с 18 июля 2024 года начнут получать повестки в военные комиссариаты по почте.

До этого стало известно, что военные комиссариаты передали в правоохранительные органы Украины запросы на поиск 94,5 тыс. граждан. Речь идет о жителях, уклоняющихся от службы в Вооруженных силах Украины.

Ранее украинская телеведущая намекнула на необходимость избавляться от критиков мобилизации.