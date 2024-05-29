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На Украине заявили об уязвимости танков M1 Abrams

CNN: танки M1 Abrams имеют уязвимость и становятся главной целью на Украине

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Global Look Press

Танки М1 Abrams производства США очень уязвимы, что заставляет сомневаться в целесообразности их использования в зоне конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на украинские экипажи американских танков.

«Его броня недостаточна, она не защищает экипаж. На самом деле сегодня это война беспилотников, поэтому теперь, когда танк выкатывается, они всегда пытаются его подбить», — следует из сообщения.

Отмечается, что у американских танков нет брони против современных типов оружия.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что бойцы группировки российских войск «Центр» эвакуировали первый американский танк М1 Abrams с линии фронта на Авдеевском участке в Донбассе.

25 апреля в оборонном ведомстве рассказали, что российские военные, которым удалось при помощи дрона «Ланцет» подбить танк Abrams американского производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, выслеживали машину в течение трех дней.

Ранее в Германии назвали причину отказа ВСУ от танков Abrams.

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