Осколок снаряда ВСУ попал в висок россиянке в ходе обстрела

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Стадников, город Шебекино и поселок Новая Таволжанка. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в ходе обстрела Стадникова местная жительница была ранена в висок осколком минометного снаряда.

«В момент обстрела она находилась в доме. Попутным транспортом пострадавшая доставлена в Большетроицкую районную больницу», — уточнил глава области.

По словам Гладкова, женщине оказали медицинскую помощь и скоро переведут на лечение в белгородский стационар.

О пострадавших в других населенных пунктах не сообщается. Однако, по словам Гладкова, Шебекино атаковали два дрона, один из которых вызвал пожар на открытой местности, а другой — упал на дорогу и рассек осколками дверь коммерческого предприятия. В Новой Таволжанке атака беспилотников привела к небольшим повреждениям в четырех домах: выбиты окна, посечена крыша.

До этого Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом.