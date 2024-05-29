НАТО может назначить спецпредставителя по Украине

Североатлантический альянс (НАТО) рассматривает возможность назначить своего спецпредставителя по Украине. Об этом сообщила постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит, передает ТАСС.

Она заявила, что этот вопрос будет рассмотрен на саммите НАТО в июле. Роль возможного специального представителя заключается в том, чтобы помогать руководить разнообразными усилиями в рамках НАТО с целью поддержки Киева.

29 мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что единственным способом спасения Украины является ее включение в коллективную оборону стран НАТО.

В этот же день британская газета Telegraph писала, что президента Украины Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на Украину по поводу вступления в альянс.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что сейчас для Украины наступило самое сложное время с момента начала российско-украинского конфликта.

Ранее французский политик заявил о новой фазе конфликта на Украине.