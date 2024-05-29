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В Латвии высказались об отправке войск на Украину

Ринкевичс: вопрос отправки войск на Украину больше обсуждают в СМИ, чем в НАТО

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Global Look Press

Вопрос возможной отправки войск Североатлантического альянса на Украину больше обсуждается в СМИ, чем в правительствах стран-участниц НАТО. Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает ТАСС.

«Это дискуссия, которая парадоксальным образом больше идет в СМИ и на конференциях, чем в правительствах стран-членов НАТО», — сказал он.

Ринкевичс отметил, что военно-политическому блоку необходимо сосредоточиться на поддержке Украины вместо возможной отправки солдат. По его словам, Латвия еще не рассматривала вопрос отправки инструкторов на Украину.

28 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен отправлять свои войска на Украину и становиться непосредственным участником вооруженного конфликта с РФ.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что руководство республики не должно исключать никаких способов поддержки Украины. В том числе речь идет об отправке польских солдат в зону боевых действий.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность появления западных войск в стране.

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