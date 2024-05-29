В офисе Зеленского назвали количество самолетов для защиты линии фронта

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал количество западных истребителей, необходимых Киеву для защиты линии фронта. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Украине нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для защиты линии фронта», — заявил Подоляк.

Оптимальным же, по мнению политика, было бы в два раза большее число: 100-120 самолетов.

28 мая премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо опубликовал фотографию с истребителями F-16, которые будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ).

29 мая немецкая газета сообщила, что российская армия уже не раз вела атаки по украинским военным аэродромам, которые предназначались для истребителей F-16.

В публикации подчеркнули, что возможности украинских военных ограничены не только небольшим числом пилотов, которые в настоящее время проходят обучение. В дефиците обслуживающий персонал, а также техническая инфраструктура, такая как военные аэродромы.

Ранее Запад призвали признать, что Украина летит в пропасть.