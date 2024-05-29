В США оценили возможность военного столкновения с Россией

Удары украинской армии западным оружием по российской территории не втянут Запад в прямое военное столкновение с Москвой. Об этом заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Александр Виндман в соцсети Х.

Он назвал нереальным столкновение Запада с Россией. Виндман считает, что удары ВСУ не приведут к эскалации, так как западные страны не сами атакуют территории России. Подполковник отметил, что Вашингтон не разрешает Киеву проводить такие операции из-за обострения отношений с РФ.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, что Польша не против того, чтобы Вооруженные силы Украины использовали ее оружие для нанесения ударов по территории РФ, было очевидно и до публичного заявления замглавы минобороны республики Цезария Томчика.

Газета The Washington Post писала, что президент Соединенных Штатов Джо Байден изучает возможность снятия ограничений для Украины по использованию поставляемого американского оружия для ударов по территории России.

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Киев уже пользуется разрешением Великобритании бить ракетами Storm Shadow по территории России.

Ранее AFP узнало об ударах ВСУ американским оружием по цели под Краснодаром.