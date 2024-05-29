Генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление фронта

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что из-за усиления интенсивности боевых действий наиболее напряженной ситуация остается на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в Telegram-канале командования.

«Как и за прошедшие сутки, более всего напряженной ситуация остается на Покровском направлении (Покровск — украинское название города Красноармейск — «Газета.Ru»). Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что бои с наибольшей интенсивностью проходят вблизи села Новоселовки.

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что основные события в специальной военной операции (СВО) на Украине в данный момент разворачиваются на Харьковском направлении, а спровоцировали их Запад и украинские войска.

18 марта Путин допустил появление на Украине «санитарной зоны», отвечая на вопрос журналистов о вероятном присоединении Харьковской области к России.

Позднее в Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории.

Ранее российские войска ликвидировали двух солдат элитного полка ВСУ.