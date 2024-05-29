Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские спецслужбы уличили в попытках вербовки жителей Белгорода

ТАСС: СБУ пытается вербовать жителей Белгорода, у которых родные в Харькове

close
100%
Служба безопасности Украины

Спецслужбы Украины пытаются вербовать россиян, у которых родственники живут в Харькове. Об этом рассказали ТАСС в организации пророссийского подполья «Дозор».

В частности, украинские спецслужбы стараются связываться с жителями Белгорода. В «Дозоре» отметили, что харьковчане переживают о белгородцах.

Источник агентства уточнил, что подобная ситуация происходит и в Одессе, где выстраивают оборону вокруг города. Представитель подполья обратился к представителям украинских спецслужб и предложил сотрудничество.

В мае на Украине вступили в силу новые, более жесткие правила мобилизации. Как ожидается, обновление позволит призвать в ВСУ сотни тысяч человек на фоне «невероятно отчаянного» положения украинских сил. Уклонистов теперь ждут санкции и штрафы, а повестки будут считаться врученными и без передачи лично в руки. Что изменится для украинцев и почему Киев начал «закручивать гайки» мобилизации, в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине сократили сроки подготовки мобилизованных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами