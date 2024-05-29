Украинские спецслужбы уличили в попытках вербовки жителей Белгорода

Спецслужбы Украины пытаются вербовать россиян, у которых родственники живут в Харькове. Об этом рассказали ТАСС в организации пророссийского подполья «Дозор».

В частности, украинские спецслужбы стараются связываться с жителями Белгорода. В «Дозоре» отметили, что харьковчане переживают о белгородцах.

Источник агентства уточнил, что подобная ситуация происходит и в Одессе, где выстраивают оборону вокруг города. Представитель подполья обратился к представителям украинских спецслужб и предложил сотрудничество.

В мае на Украине вступили в силу новые, более жесткие правила мобилизации. Как ожидается, обновление позволит призвать в ВСУ сотни тысяч человек на фоне «невероятно отчаянного» положения украинских сил. Уклонистов теперь ждут санкции и штрафы, а повестки будут считаться врученными и без передачи лично в руки. Что изменится для украинцев и почему Киев начал «закручивать гайки» мобилизации, в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине сократили сроки подготовки мобилизованных.