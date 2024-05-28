Россия стремится к созданию надежного союзника в лице Украины в будущем, а не к разрушению территории этой страны. К такому выводу пришел бывший разведчик американских Вооруженных сил (ВС) Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

«Уничтожение Украины создаст лишь «болезнь» бедности и раздора, которые вернут все предыдущие трудности страны», — утверждает отставной военный.

По оценке Риттера, РФ и Украина смогут стать союзниками, когда в Киеве решат проблему с коррупцией и неонацизмом и начнут пресекать любые попытки западных стран вновь заразить республику «вирусом» ультранационализма.

В случае удачной демилитаризации и выбора более компетентного главы государства, у Украины появится возможность наладить взаимовыгодные и прочные отношения с РФ, полагает он.

«В союзе с Россией Украина могла бы иметь возможность широкого доступа к мировой экономике», — предрек разведчик запаса.

До этого Риттер заявлял, что украинская оборона начнет рушиться, если ВС России откроют дополнительный фронт в Сумской области.

Ранее экс-разведчик США предположил, что украинцы сами не готовы «воевать до последнего».