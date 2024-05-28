Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США спрогнозировали дальнейшее развитие отношений РФ и Украины

Бывший разведчик ВС США Риттер: РФ хочет создать себе союзника в лице Украины

close
100%
Андрей Бортко/РИА Новости

Россия стремится к созданию надежного союзника в лице Украины в будущем, а не к разрушению территории этой страны. К такому выводу пришел бывший разведчик американских Вооруженных сил (ВС) Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

«Уничтожение Украины создаст лишь «болезнь» бедности и раздора, которые вернут все предыдущие трудности страны», — утверждает отставной военный.

По оценке Риттера, РФ и Украина смогут стать союзниками, когда в Киеве решат проблему с коррупцией и неонацизмом и начнут пресекать любые попытки западных стран вновь заразить республику «вирусом» ультранационализма.

В случае удачной демилитаризации и выбора более компетентного главы государства, у Украины появится возможность наладить взаимовыгодные и прочные отношения с РФ, полагает он.

«В союзе с Россией Украина могла бы иметь возможность широкого доступа к мировой экономике», — предрек разведчик запаса.

До этого Риттер заявлял, что украинская оборона начнет рушиться, если ВС России откроют дополнительный фронт в Сумской области.

Ранее экс-разведчик США предположил, что украинцы сами не готовы «воевать до последнего».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами