Только половина вооружений и оборудования из пакетов поддержки стран Североатлантического договора (НАТО) приходит на Украину в срок. Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, слова которого передает Reuters.

По его словам, Киев надеется в скором времени получить истребители F-16. Он отметил, что в настоящий момент продолжаются тренировки украинских пилотов на территории Соединенных Штатов.

28 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) не может одобрить выделение Киеву €6,6 млрд на закупку оружия, чтобы остановить наступление ВС РФ, из-за отсутствия консенсуса.

Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернов возложил на западные страны ответственность за большие потери армии страны в ходе продвижения Вооруженных сил РФ в Харьковской области.

Ранее в Венгрии указали на отсутствие успехов у ВСУ, несмотря на помощь Запада.