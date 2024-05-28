Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине обвинили Запад в срыве поставок военной помощи

Министр обороны Украины Умеров обвинил Запад в срыве поставок военной помощи

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Только половина вооружений и оборудования из пакетов поддержки стран Североатлантического договора (НАТО) приходит на Украину в срок. Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, слова которого передает Reuters.

По его словам, Киев надеется в скором времени получить истребители F-16. Он отметил, что в настоящий момент продолжаются тренировки украинских пилотов на территории Соединенных Штатов.

28 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) не может одобрить выделение Киеву €6,6 млрд на закупку оружия, чтобы остановить наступление ВС РФ, из-за отсутствия консенсуса.

Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернов возложил на западные страны ответственность за большие потери армии страны в ходе продвижения Вооруженных сил РФ в Харьковской области.

Ранее в Венгрии указали на отсутствие успехов у ВСУ, несмотря на помощь Запада.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами