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Разведгруппу батальона «Ахмат» перебросили в Волчанск

Командир разведгруппы «Ахмата» сообщил о переброске подразделения в Волчанск

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцов разведывательной группы спецназа «Ахмат» перебросили в Волчанск Харьковской области. Об этом сообщает командир разведгруппы с позывным «Аид» в  Telegram-канале.

Военный опубликовал кадры работы подразделения на новом участке. По словам Аида, видео были сняты в ходе штурма Волчанска.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские войска нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины в Харьковской области и ДНР.

Войска РФ также отразили три контратаки украинской армии в районах населенных пунктов Белогоровка и Червоная Диброва ЛНР.

Главный редактор украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявлял, что в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на линии фронта, присылают непригодное к военной службе пополнение.

По словам Бутусова, во время боев за Волчанск в 125-ю бригаду территориальной обороны ВСУ прислали пополнение из более 100 человек.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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