Танки ЦАХАЛ въехали в центр Рафаха

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) въехали в центр Рафаха на юге сектора Газа, там идут столкновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Израильские танки расположились на дорожной развязке… в центре Рафаха», — сообщили очевидцы.

Отмечается, что местные жители также сообщили о столкновениях в месте стоянки бронетехники между ЦАХАЛ и членами вооруженных формирований.

До этого сообщалось, что представители властей Соединенных Штатов и ряда стран Европы осудили израильский удар по городу Рафах. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Израиль должен принимать все возможные меры, чтобы защищать мирных граждан. По его словам, Штаты активно контактируют с израильской армией и партнерами, чтобы понять, что произошло. Кирби также подчеркнул, что Израиль имеет полное право и дальше проводить операции против военизированных группировок в Газе.

Ранее ЦАХАЛ рассказал о восьми выпущенных из Рафаха ракетах по Израилю.