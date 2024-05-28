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Миротворцы РФ провели тренировку у Бендер в Приднестровье

ОКК ПМР: миротворцы России провели учения в приднестровских Бендерах

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ИА «Новости Приднестровья»

Российские миротворцы продолжают плановые тренировки в Приднестровье, 28 мая состоялись учения у города Бендеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олега Белякова.

«Сегодня проводятся определенного рода тренировки… Это последовательная система занятий, она отражена в плане основных организационных мероприятий миротворческих сил на 2024 год», — рассказал Беляков.

Он напомнил, что миротворцы уже уведомили Молдавию и Приднестровье о плановых тренировках с 17 мая по 17 июня. В ходе учений солдаты проверяют работоспособность техники и эффективность действий личного состава на случай возможного нападения.

В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Молдавии следует пересмотреть свою политику в отношении приднестровского конфликта, чтобы добиться подвижек в процессе его урегулирования. Дипломат отметила, что сейчас переговорный процесс зашел в тупик.

Ранее Молдавия выступила против учений российских миротворцев в Приднестровье.

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