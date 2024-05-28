В МО РФ заявили, что США передают нелетальное химоружие третьим странам

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, когда передают нелетальное химоружие третьим странам. Об этом сообщает ТАСС.

«Свидетельством нарушения Вашингтоном обязательств по Конвенции является передача в третьи страны (Ирак, Афганистан, Украина. — «Газета.Ru») нелетального химического оружия», — подчеркнул Кириллов.

До этого он говорил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не видит до сих пор не уничтоженные запасы химоружия США.

Кириллов подчеркнул, что Вашингтон до сих пор хранит высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия и переносит сроки уничтожения химического оружия под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей.

При этом в ОЗХО заявляли, что данные от РФ и Украины по применению химоружия недостаточно обоснованы.

Ранее Захарова назвала спекуляциями обвинения США в использовании Россией химоружия.