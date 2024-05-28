Военэксперт прокомментировал отработку НАТО сценария ядерных ударов по РФ

Североатлантический альянс идет по пути неконтролируемой эскалации конфликта. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал доктор военных наук Константин Сивков, комментируя сообщение ФСБ об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России. По его словам, на намерение Запада расширять противостояние указывает ряд факторов.

«Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», — перечислил Сивков.

При этом он подчеркнул, что Россия способна себя защитить, имея преимущество перед противником как в части носителей тактического ядерного оружия, так и боеприпасов.

До этого руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что войска НАТО вблизи российской границы отрабатывают сценарий нанесения ядерных ударов по территории РФ.

По его словам, наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, а также повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск блока.

В ходе них отрабатываются сценарии ведения боевых действий против России, включая нанесение ядерных ударов по ее территории, отметил Кулишов.

Он считает, что эти действия требуют от РФ принятия адекватных мер по защите и охране границ.

Ранее в Эстонии выразили надежду, что союзники разрешат Киеву бить западным оружием по РФ.