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В Минобороны РФ рассказали о применении ВСУ отравляющего вещества BZ

Минобороны России: ВСУ применили отравляющее вещество BZ в августе 2022 года

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Thomas Peter/Reuters

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили против российских военнослужащих отравляющее вещество BZ в августе 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет о фактах применения в отношении российских военнослужащих боевого отравляющего вещества BZ в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года», — заявил он.

Также Кириллов заявил, что Вооруженные силы Украины планируют крупномасштабное применение токсичных веществ.

До этого посол России в Гааге, постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявлял, что Вооруженные силы Украины неоднократно применяли против бойцов ВС РФ химические боеприпасы производства Соединенных Штатов. 12 марта Тарабрин говорил, что ОЗХО проверит информацию о применении ВСУ токсичных химикатов.

Ранее сообщалось, что российских военных хотели отравить при помощи пауэрбанков.

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