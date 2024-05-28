Эксперт рассказал, к чему приведет продвижение России в Сумской области

Начало продвижения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в Сумской области вынудит украинские войска перебрасывать подразделения из центральных регионов страны, с белорусской и польской границ. Об этом заявил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live».

По его словам, ВСУ будут перебрасывать войска с Киевской , с Житомирской, Волынской и Ровенской областей. Эксперт также заявил, что продвижение российской армии приведет к ускорению мобилизации на Украине.

28 мая политический обозреватель Бранко Марсетич заявил, что украинскому руководству следует вновь начать мирные переговоры с Россией, даже если для этого республике придется отказаться от части территорий.

Днем ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал, что ВС России в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине будут расширять фронт до осени 2024 года.

До этого бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо заявил, что российско-украинский конфликт наглядно демонстрирует разницу между тактическим подходом Запада и стратегическим подходом Москвы.

Ранее в Екатеринбурге предложили отправлять бездомных собак на СВО.