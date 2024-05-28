ФСБ обвинила США в попытке помешать России в Арктике

Соединенные Штаты и их союзники хотят помешать осуществлению российских проектов в Арктике и милитаризовать регион, считает первый замдиректора — глава Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Об этом рассказал в интервью РИА Новости.

«Российский сектор Арктики... остается объектом захватнических устремлений Запада. С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризации региона», — заявил Кулишов.

Он объяснил, что Запад пытается установить режим свободного судоходства на Северном морском пути и помешать РФ воплощать в жизнь свои экономические проекты.

В том же интервью Кулишов заявил, что Финляндии нужен «миграционный кризис» для размещения войск НАТО в приграничных с Россией районах. По его словам, об этом свидетельствуют договоренности между США и Финляндией в военной сфере в декабре прошлого года и интенсивное инженерно-техническое оборудование границы, осуществляемое с финской стороны.

Ранее МИД РФ сообщил о прекращении контактов «арктической пятерки».