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ФСБ обвинила США в попытке помешать России в Арктике

ФСБ: США пытается милитаризовать Арктику и помешать проектам РФ в регионе

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The U.S. Coast Guard

Соединенные Штаты и их союзники хотят помешать осуществлению российских проектов в Арктике и милитаризовать регион, считает первый замдиректора — глава Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Об этом рассказал в интервью РИА Новости.

«Российский сектор Арктики... остается объектом захватнических устремлений Запада. С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризации региона», — заявил Кулишов.

Он объяснил, что Запад пытается установить режим свободного судоходства на Северном морском пути и помешать РФ воплощать в жизнь свои экономические проекты.

В том же интервью Кулишов заявил, что Финляндии нужен «миграционный кризис» для размещения войск НАТО в приграничных с Россией районах. По его словам, об этом свидетельствуют договоренности между США и Финляндией в военной сфере в декабре прошлого года и интенсивное инженерно-техническое оборудование границы, осуществляемое с финской стороны.

Ранее МИД РФ сообщил о прекращении контактов «арктической пятерки».

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