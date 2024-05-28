Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны украинской армии

МО РФ: российские войска продвигаются вглубь украинской обороны

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе ВСУ в районе населенных пунктов Петропавловка и Липцы в Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Волчанск и Старица в Харьковской области были отражены пять контратак украинских войск.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 285-ти солдат, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Богдана», гаубица М777 американского производства, гаубица «Caesar» производства Франции, гаубица Д-30, четыре боевые машины РСЗО БМ-21 «Град» и RM-70 «Vampire» производства Чехии.

До этого политолог Юрий Светов говорил, что заявления чиновников из стран Евросоюза говорят о готовности к серьезным решениям ради победы Украины.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами