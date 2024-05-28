Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе ВСУ в районе населенных пунктов Петропавловка и Липцы в Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Волчанск и Старица в Харьковской области были отражены пять контратак украинских войск.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 285-ти солдат, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Богдана», гаубица М777 американского производства, гаубица «Caesar» производства Франции, гаубица Д-30, четыре боевые машины РСЗО БМ-21 «Град» и RM-70 «Vampire» производства Чехии.

До этого политолог Юрий Светов говорил, что заявления чиновников из стран Евросоюза говорят о готовности к серьезным решениям ради победы Украины.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.