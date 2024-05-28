Бельгия однозначно высказалась о применении своего оружия против объектов в РФ

Поставляемое Бельгией оружие Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать только на территории своей страны, заявил премьер-министр европейского государства Александр де Кро. Его цитирует ТАСС.

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

По информации Politico, Италия и Германия выступают против инициативы Столтенберга. В Кремле же заявили, что НАТО «впадает в военный экстаз».

Позднее стало известно, что 28 мая пройдет совещание министров обороны стран Евросоюза, на котором будет обсуждаться возможность снять запрет для ВСУ на удары по территории России.

Ранее Польша не исключила отправки своих войск на Украину.