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В Эстонии выразили надежду, что союзники разрешат Киеву бить западным оружием по РФ

Певкур: в Эстонии надеются, что партнеры разрешат Киеву бить по РФ западным оружием

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Global Look Press

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед началом встречи глав министерств обороны стран ЕС выразил надежду, что партнеры разрешат Киеву наносить удары по территории России западным оружием. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

«Я ... искренне надеюсь, что все страны, которые предоставляют помощь [Украине], дадут и свое разрешение (на использование своего оружия для ударов по российской территории. — «Газета.Ru»)», — поделился Певкур.

Российская сторона критикует подобные заявления западных политиков и указывает на то, что они могут привести к прямому столкновению с Москвой.

До этого руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов говорил, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у российских границ.

Он добавил, что подобное развитие включает в себя строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения для объединенных вооруженных сил стран НАТО.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине

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